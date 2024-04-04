ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать быстрому распространению пожара

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС , что стены в здании «Крокус Сити Холла» были отделаны быстровоспламеняющимися материалами.

Люди, находящиеся в здании во время теракта, рассказывают, что огонь моментально распространялся по помещению. Согласно предварительным данным проверки, для стен зрительного зала «Крокус сити холла» были выбраны горючие и токсичные материалы. Они не только быстро воспламенялись, но и выделяли большое количество ядовитого дыма.

Источник отметил, что в настоящее время данная информация проверяется. Сотрудники изучают документы и сопоставляют информацию в них с результатами последствий пожара.

Против владельцев «Крокус Сити Холла» уже подали иск в СК. Адвокат Игорь Трунов настаивает на проверке безопасности предоставляемых услуг. В комментарии для РИА Новости юрист уточнил, что заявление подали на имя председателя СК Александра Бастрыкина от 11 потерпевших.

Напомним, террористы специально обливали сидения в здании «Крокус Сити Холла» горючими средствами и поджигали их.

Ранее мы сообщали, что Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».