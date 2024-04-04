ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать быстрому распространению пожара
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Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что стены в здании «Крокус Сити Холла» были отделаны быстровоспламеняющимися материалами.
Люди, находящиеся в здании во время теракта, рассказывают, что огонь моментально распространялся по помещению. Согласно предварительным данным проверки, для стен зрительного зала «Крокус сити холла» были выбраны горючие и токсичные материалы. Они не только быстро воспламенялись, но и выделяли большое количество ядовитого дыма.
Источник отметил, что в настоящее время данная информация проверяется. Сотрудники изучают документы и сопоставляют информацию в них с результатами последствий пожара.
Против владельцев «Крокус Сити Холла» уже подали иск в СК. Адвокат Игорь Трунов настаивает на проверке безопасности предоставляемых услуг. В комментарии для РИА Новости юрист уточнил, что заявление подали на имя председателя СК Александра Бастрыкина от 11 потерпевших.
Напомним, террористы специально обливали сидения в здании «Крокус Сити Холла» горючими средствами и поджигали их.
Ранее мы сообщали, что Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».