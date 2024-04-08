ТАСС: Ростех начал производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС рассказал, что на предприятии начали производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы.

Спикер рассказал, что предприятие заинтересовано в разработке новых технологий и в использовании альтернативных видов сырья. В связи с тем, что в России нет недостатка в древесном сырье, именно этот материал решили использовать для изготовления пороха. Впервые сырье применили в 2023 году.

Порох древесной и льняной целлюлозы уже протестирован. Он ничем не отличается от традиционного, то есть хлопкового сырья.

«Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному», — рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Доля нового сырья, согласно планам развития предприятия, составит примерно 60% или 70% от общего производства порохов.

Напомним, предприятие выполняет государственные заказы и доставляет в зону СВО военную технику. Сотрудники консультируются с Минобороны РФ о том, какие новшества помогут участникам спецоперации и вносят улучшения в свои разработки.

Военные РФ успешно применяют современные технологии. В частности, в освобожденных населенных пунктах под Авдеевкой проходят испытания нового роботизированного комплекса разминирования тяжелого класса «Сталкер».

Ранее мы сообщали, что командование ВСУ отправляет на поле боя своих солдат собирать неразорвавшиеся снаряды из-за острого дефицита боеприпасов.