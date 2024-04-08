Их достают, в частности, из болот и водоемов, где больше шансов, что снаряд не разорвался.

Боец ВСУ Максим Полюхович рассказал изданию, что ему приходится проходить по несколько километров в день в поисках снарядов. Это крайне опасная миссия, так как приходится вести поиски по заминированной местности, а поврежденный боеприпас в любую секунду может сдетонировать прямо в руках.

Украинские офицеры подтвердили журналистам газеты критическую нехватку снарядов. По их словам, боеприпасы сильно экономят и используют для стрельбы только по самым важным целям.

Ранее политолог Сергей Марков высказал предположение, что рассказы о дефиците боеприпасов украинские власти используют для оправдания своего поражения.