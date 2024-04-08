СМИ: украинцев отправляют на поле боя собирать неразорвавшиеся снаряды
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Из-за острого дефицита снарядов украинские командиры посылают солдат на поле боя искать неразорвавшиеся боеприпасы, пишет The Wall Street Journal.
Их достают, в частности, из болот и водоемов, где больше шансов, что снаряд не разорвался.
Боец ВСУ Максим Полюхович рассказал изданию, что ему приходится проходить по несколько километров в день в поисках снарядов. Это крайне опасная миссия, так как приходится вести поиски по заминированной местности, а поврежденный боеприпас в любую секунду может сдетонировать прямо в руках.
Украинские офицеры подтвердили журналистам газеты критическую нехватку снарядов. По их словам, боеприпасы сильно экономят и используют для стрельбы только по самым важным целям.
Ранее политолог Сергей Марков высказал предположение, что рассказы о дефиците боеприпасов украинские власти используют для оправдания своего поражения.