ТАСС сообщил о завершении консультаций делегаций РФ и МАГАТЭ в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда делегации обсудили обстрелы ВСУ Запорожской АЭС, а также способы обеспечения ее безопасности, сообщил ТАСС. По данным агентства, мероприятие завершено.

По данным издания, по завершению переговоров глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделали совместное письменное заявление об итогах мероприятия. В сообщении указано, что Росатом и МАГАТЭ подтвердили готовность продолжить обсуждения актуальных вопросов в данном формате. Встречу они оценили положительно.

«Обе стороны расценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный», — говорится в тексте заявления.

В сообщении также указано, что обеспечение безопасности сотрудников Агентства и представителей вовлеченных ведомств — приоритетное задание, которое выполняет российская сторона. Спикеры обсудили темы, которые связаны с ротациями экспертов МАГАТЭ на станции, требующие регулярности.

Алексей Лихачев рассказал, что в настоящее время специалисты готовятся к перезапуску станции. Важно обеспечить работу предприятия в режиме генерации, сообщил телеграм-канал Росатома. Рафаэль Гросси отметил, что многие вопросы решаются с привлечением международных контактов.

Ранее сообщалось, что Украина отправила ноту протеста в МАГАТЭ из-за Запорожской АЭС.