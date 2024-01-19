ТАСС: в Хабаровске задержали агента Украины, планировавшего покушение на военных РФ

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании местного жителя Хабаровска, который выполнял указания украинских спецслужб, пишет ТАСС .

Сотрудники ФСБ России установили, что задержанный житель Хабаровска планировал физическое уничтожение военнослужащих РФ, которые дислоцируются в частях региона. Выступая пособником украинских спецслужб, он собирал данные о тех военных РФ, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

«В Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны РФ радиочастотах», — сообщили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело на основании статьи РФ о государственной измене. За подобное правонарушение гражданин может быть привлечен к пожизненному заключению в колонии. Досудебным следствием занимается УФСБ России по Хабаровскому краю.

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