ТАСС: во дворе горящего здания «Известия холл» в Москве обрушился купол металлического строения

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что купол пылающего строения в центре Москвы обрушился.

Купол выполнен из металла. Пожар начался утром 15 февраля и охватил 1500 метров квадратных. Очаг возгорания зафиксирован во дворе здания «Известия холл». На внутридворовой территории, как сообщает источник ТАСС, огнем поражены три выселенных металлических помещения. Ситуация может стать более опасной.

«Там, возможно, находятся газовые баллоны», — уточнил источник ТАСС.

Здание «Известия холл» расположено в центре столицы на Пушкинской площади. С этой стороны открытого огня не видно. На месте происшествия стоит около 25 машин оперативных служб. Территорию оградили, чтобы не допустить прохода посторонних.

Автомобилистам следует ознакомиться с ситуацией на дорогах, сообщает канал «Дептранс. Оперативно». Из-за пожара движение по некоторым участкам дороги перекрыто.

Согласно предварительной версии, пострадавших нет. Однако канал SHOT располагает информацией, что во время пожара на Пушкинской площади в Москве огонь перешел на рядом расположенное здание ночного клуба Lookin Rooms и бара «Резиденция». В развлекательных заведениях находились отдыхающие и персонал. Людей экстренно эвакуировали. Сообщается, что на данный момент один человек пропал без вести.

Ранее пожарные из Мытищ рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как у них в части появилась кошка-сотрудник.