Проверяет спасателей по ночам: черная кошка-погорелец стала талисманом пожарных в Мытищах

В пожарной части № 17, расположенной в подмосковных Мытищах, заметили необычного сотрудника, сообщает канал 112 . Это черная кошка, чья главная обязанность — дарить тепло и радость спасателям, отдыхающим между сложными и крайне опасными выездами.

Трогательной историей с нами поделился замначальника 18 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Евгений Никитин.

«Три года назад, в 2021 году, мы выезжали на тушение пожара. Там к нам прибилась маленькая кошечка черного цвета. Была зима, холодно, а откуда она взялась, никто не знал. Изначально котят было трое, но двоих забрали, а один остался. Ребята согрели его, посадили в пожарную машину и привезли в часть. Мы ведь МЧС, спасаем не только людей, но и животных», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Фото: t.me/mchs_mo ]

Кошка, по словам спасателя, с легкостью прижилась на новом месте. Ее назвали Мусей. К 2024 году она успела вырасти и даже обзавестись потомством — котят сразу же разобрали пожарные в свои семьи.

«Неудобств кошка не доставляет. Ее все любят, подкармливают, все условия создали — и вода, и еда, и теплое место для сна. Здесь она обрела дом. Ходит везде, иногда даже заглядывает ночью в спальные помещения к пожарным», — отметил Никитин.

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