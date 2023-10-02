Татарстанский режиссер Ильшат Рахимбай не согласен с критикой в адрес фильма «Микулай»

22 июня состоялась премьера фильма по пьесе драматурга из Татарстана Мансура Гилязова, главную роль в котором играет актер Виктор Сухоруков. Согласно сюжетной линии, главный герой живет с пожилыми родителями и беременной женой. Все меняется в один день, когда в деревню приезжает парень, который утверждает, что он – сын главного героя.

Средняя оценка – 6.6. баллов. Позже активистка Людмила выложила видео, в котором жестко критикует фильм. Она утверждает, что «Микулай» оскорбляет российскую культуру. Режиссера общественница обвинила в невежестве.

Сам Ильшат Рахимбай рассказал корреспонденту KazanFirst, что большое значение имеет субъективное восприятие. В фильм не закладывали ничего плохого, но если кто-то увидел что-то негативное, то это индивидуальное ощущение человека.

«Никаких национальных тем в принципе не существует. Наш народ всегда хотят увидеть в абсолютно белом восприятии, чистейшую презентацию себя. И праздники у них хорошие, и никто ничего не употребляет, никто не умирает, и никто не размножается», - заявил KazanFirst известный татарстанский режиссер Ильшат Рахимбай.

Ранее по инициативе Министерства культуры России было принято решение отозвать прокатное удостоверение у фильма якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта», который основан на реальных событиях. Ильшат Рахимбай провел аналогию между этой ситуацией и скандалом с его премьерной лентой.

Пользователи социальных сетей уверены, что фильм глумится над православием. Показаны самые скверные стороны человеческой натуры: блуд, пьянство, кровосмешение.