Регистрацию авто аннулируют из-за фар: за какой тюнинг начнут лишать прав с завтрашнего дня

Владельцы модернизированных автомобилей рискуют лишиться регистрации, даже если изменения кажутся безобидными. Автоюристы напоминают: распространенное заблуждение о том, что наличие детали в продаже автоматически разрешает ее установку, не соответствует законодательству, пишет Motor.

Как пояснил автоюрист Сергей Смирнов, любые манипуляции с тормозной системой, подвеской, осветительными приборами или кузовом, не предусмотренные заводской комплектацией, требуют обязательной сертификации. Легально поставить детали без оформления можно лишь в том случае, если они устанавливаются на ту же модель в других версиях завода. Двигатели иного объема, силовые обвесы, расширители арок, занижение либо поднятие кузова и нештатная оптика попадают под строгий контроль.

Процедура легализации состоит из шести ступеней: заключение испытательной лаборатории, получение разрешения от ГИБДД, непосредственно монтаж оборудования, повторная проверка безопасности, техосмотр и итоговое посещение инспектора. Сложность и длительность процесса вынуждают многих автовладельцев игнорировать официальные требования.

Санкции предусмотрены статьей 12.5 КоАП. Денежное взыскание составляет 500 рублей. Однако основная угроза кроется не в сумме штрафа. Вместе с постановлением выдается предписание на устранение недочетов. Если владелец не демонтирует незаконное оборудование и не приедет на контрольный осмотр, регистрационные действия аннулируются.

Категорически запрещена установка красных фар спереди и любых спецсигналов без надлежащего разрешения. Тонировка, пропускающая менее 70 процентов света, также признается вне закона. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратил внимание на правовой парадокс. Несмотря на прямые запреты техрегламента, инспекторы редко штрафуют за яркий свет и громкий выхлоп. Массовое использование шумных глушителей и мощных фар стало фактической нормой. Эксперт полагает, что единственным выходом станет упрощенный порядок оформления сертифицированных компонентов.

