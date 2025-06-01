Текст украинского меморандума о прекращении огня появился в Сети

Reuters опубликовал текст украинского меморандума о прекращении огня. По данным издания, предложенный вариант документа практически не отличается от тех меморандумов, которые ранее подготовил Киев.

По информации издания, документ представят для ознакомления российской делегации в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Украинская сторона настаивает, что ВС РФ должны прекратить боевые действия. В таком случае Киев согласен обсуждать условия для прекращения вооруженного конфликта мирным способом. Следующий шаг, демонстрирующий желание завершить конфликт, — обмен пленными.

По данным издания, Украина требует сделать представителей мирового сообщества полноценными участниками переговорного процесса. Отмечено, что таким образом Киев будет чувствовать себя защищенным. Сообщество должно стать свидетелем, что между Украиной и Россией не повторится вооруженный конфликт.

«Не может быть наложено никаких ограничений на численность, дислокацию или другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины», — по данным Reuters, такой пункт указан в украинском меморандуме.

По информации издания, Украина отказывается от нейтрального статуса. Страна вправе вступать в любой альянс, в том числе в НАТО. Территориальные вопросы Киев согласен обсуждать исключительно после полного прекращения огня. Однако указано, что мировое сообщество не признает новые регионы территориями России.

По данным издания, постепенно и поэтапно могут отменяться санкции, наложенные против России. После встречи в Стамбуле Киев согласен продолжать переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной.