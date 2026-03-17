Telega перестала регистрировать, Imo набирает обороты: что приходит на смену привычным мессенджерам
Muksun.FM: россияне тестируют мессенджер Imo на фоне замедления Telegram
В случае отключения или замедления Telegram пользователи могут воспользоваться различными мессенджерами. Наиболее известный — МАХ, но есть и другие приложения, которые помогут для организации рабочих совещаний и чатов. а также удовлетворят личные запросы пользователей, сообщил muksun.fm.
По информации издания, для корпоративного сегмента существуют VK Teams, eXpress, Samoware и «Пачка». Однако малому бизнесу и простым людям они подходят не всегда по нескольким причинам: либо слишком сложны, либо урезаны в функциях.
По данным издания, неожиданный всплеск популярности переживает мессенджер Imo. На фоне замедлений Telegram россияне активно тестируют эту платформу. Звонки здесь, по словам пользователей, работают отлично даже при слабом соединении. Но есть и минусы: стандартные стикеры, отсутствие видеосообщений и визуальный шум в интерфейсе.
По информации издания, самые отчаянные энтузиасты пытались найти спасение в клиенте Telega — копии Telegram со встроенным прокси, созданной для обхода блокировок. Однако и здесь не все гладко: на днях сервис перестал регистрировать новых пользователей. Официальной причины не называют.
Ранее сообщалось, что доля сбоев Telegram в России достигла 80%.