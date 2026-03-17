Доля сбоев Telegram в России достигла 80%

Проблемы с доступом к Telegram в России достигли критических масштабов, пишет «Коммерсантъ». По данным сервиса Merilo, доля неудачных запросов к доменам мессенджера из России приближается к 80%. В отдельных регионах показатель доходит до 90%.

Отмечается, что мессенджер перестал полноценно функционировать: сообщения отправляются с задержкой, звонки срываются, а медиа загружаются с трудом.

Разницу в степени блокировки эксперты связывают с особенностями настройки оборудования для фильтрации трафика у разных провайдеров. Эксперты отмечают, что технически отключить Telegram полностью сложно из-за архитектуры приложения, использующей множество обходных путей и облачных серверов. Однако ситуацию можно довести до состояния, при котором пользоваться мессенджером станет практически невозможно.

Волна жалоб началась еще 14 марта – почти 6 тысяч обращений, а на следующий день их число удвоилось до 12 тысяч. Официально о начале блокировки СМИ сообщили 16 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram ведутся, но мессенджер не выполняет требования российского законодательства, именно поэтому Роскомнадзор вынужден ограничивать его работу.

Ранее сообщалось, что акции VK выросли на 2,95% на фоне ограничений Telegram в России.