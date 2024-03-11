The Telegraph информирует, что после возращения домой из зоны СВО британский наемник Гарри Грегг покончил жизнь самоубийством.

Родственники погибшего сообщают, что 25-летний молодой человек не имел военного образования или особенных навыков. На протяжении шести лет британец лишь служил в армейских кадетах. Он вдохновился выступлением главы МИД Британии Лиз Трасс о том, как важно помогать Украине героически отстаивать ее демократию. Так заявляют родственники наемника.

Мама Гарри рассказала, что после возвращения из зоны СВО молодой человек был угнетен. У него наблюдались проявления посттравматического синдрома. Семья не сумела оказать ему помощь. Молодой человек страдал из-за того, что был свидетелем гибели своих сослуживцев. Он успел с ними подружиться. Тело одного погибшего лежало в окопе в непосредственной близости с наемником.

Британец покончил с собой в декабре 2023 года. Инцидент не придавался огласке. О причинах смерти местные власти и СМИ британцам не сообщали.

Молодой человек собирался праздновать день рождения. Друзья ожидали его на месте встрече, но на связь он так не вышел. Тело обнаружили в его собственном доме.

Ранее мы сообщали, что в зоне СВО на Авдеевском направлении ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов.