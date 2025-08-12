Телемедицина: эксперт назвала преимущества нового формата общения с доктором

Заведующая кафедрой амбулаторно-поликлинической помощи с курсом телемедицины самарского медвуза Анна Дзюбайло на лекции, которая прошла на площадке Федеральной налоговой службы России по региону, рассказала об особенностях телемедицинских технологий, сообщил sovainfo.ru.

Лектор рассказала, что специалисты выделяют три формы телемедицинских консультаций. Продолжительность экстренных — от 30 минут до 2 часов, неотложных — от 3 до 24 часов. Плановые назначают в согласованное время. Во время первого этапа доктор рассказывает, какие анализы необходимо сдать, на что важно обратить внимание в первую очередь. При необходимости врач может пригласить пациента на очный прием.

Лектор Дзюбайло отметила, что после окончания курса лечения доктор проводит повторный онлайн-прием. Специалист оценивает результаты и при необходимости дает определенные рекомендации или же направляет в больницу.

«Каждому человеку необходимо быть в курсе всех мировых изменений, которые происходят сегодня. В сфере здравоохранения масштабные трансформации коснулись цифровизации и в настоящее это фактически неотъемлемая часть данной сферы деятельности человека», — подчеркнула Анна Дзюбайло.

По информации издания, телемедицина включает консилиумы, консультации и мониторинг состояния здоровья. В условиях цифровизации важно, чтобы россияне были проинформированы о разных возможностях. В Самарской области в 2024 году было проведено тысячи региональных и федеральных консультаций. Эксперт Дзюбайло отметила, что современные технологии позволяют медикам проводить некоторые исследования или сбор анализов также в дистанционном формате.

