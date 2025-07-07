В Московской области зафиксировали спрос на телемедицинские консультации

С начала 2025 года спрос на телемедицинские консультации в Подмосковье вырос в 3,8 раза в сравнении с показателями прошлого года, за этот период в регионе провели 2,5 млн таких онлайн-приемов с врачом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.