В Московской области зафиксировали спрос на телемедицинские консультации
Спрос на телемедицинские консультации вырос в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года спрос на телемедицинские консультации в Подмосковье вырос в 3,8 раза в сравнении с показателями прошлого года, за этот период в регионе провели 2,5 млн таких онлайн-приемов с врачом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача в любом удобном для него месте — для этого необходимо лишь устойчивое подключение к Интернету. Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ходе консультации специалист может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, дать консультацию по итогам диспансеризации и не только. Попасть на нее можно после первичного очного посещения врача.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.