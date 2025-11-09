Телемост с Мариуполем: артисты театра «Домисолька» расскажут о сотрудничестве с детьми из новых регионах

В преддверии празднования 35-летнего юбилея детского музыкального театра «Домисолька» на площадке ТАСС состоится пресс-конференция, в ходе которой откроют телемост с Мариуполем.

Мероприятие запланировано на 29 ноября. В рамках пресс-конференции спикеры обсудят разные вопросы, начиная от истории театра «Домисолька», заканчивая деятельностью театра в новых регионах России. Творческие планы, перспективы, прошлые культурные проекты — предварительные темы для обсуждения определены.

По данным ТАСС, «Домисолька» активно работает с детьми и педагогами дополнительного образования Центра детского и юношеского творчества г. Мариуполя. Важная задача — помочь адаптироваться, поэтому ребятам их вдохновителям предлагают участвовать в творческих проектах. В рамках телемоста с Мариуполем обсудят актуальные проблемы, которые касаются детей из новых регионов.

В мероприятии примут участие заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, художественные руководители Театра Ольга Юдахина и Юрий Жиганов, российский эстрадный певец Родион Газманов, заслуженные артисты РФ Нонна Гришаева и Александр Маршал. Участие в мероприятии предполагает предварительную регистрацию.

