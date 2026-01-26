Тележка для Макса: как житель Раменского помог парализованному мопсу

Жители Раменского помогли щенку, к которому плохо относился его хозяин. Они забрали питомца домой. Когда узнали о диагнозе, не бросили собаку на произвол судьбы. Владимир Игошин из подручных материалов сконструировал легкую, маневренную и идеально подогнанную под питомца тележку. REGIONS узнал подробности трогательной истории.

Семья сразу полюбила щенка. Его прошлый хозяин даже не дал ему кличку. В доме Игошиных пес освоился не сразу, но человеческое тепло помогло ему адаптироваться. Однако вскоре выяснилось, что у мопса обнаружили межпозвоночную грыжу. Макс практически не мог ходить.

«В магазинах подходящих тележек не нашлось. Китайские ломались за месяц. Ну что ж, думаю, сделаю сам! Я ведь в авиации работаю — со сваркой и металлами на ты», — рассказал Владимир.

Владимир рассказал, что раньше не мог предположить, что у него с собакой установится настолько крепкая связь. Однако появление Макса изменило много. Собаке с радостью уделяют время. Мопса часто замечают на прогулке во дворе, где он резвится с другими питомцами.

«Когда возвращаюсь из командировок, он встречает меня у двери, лезет обниматься», — рассказал он.

