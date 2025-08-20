Телки преградили путь на проезжей части трассы М-4: вмешалась полиция

Сотрудники 16-го батальона ДПС 2-го полка ДПС «Южный» в Ступино воспрепятствовали аварии на автомагистрали М-4 «Дон» вблизи городского округа по причине появления на дороге стада коров, сообщил REGIONS со ссылкой на телеграм-канал «Подмосковная полиция».

Сотрудники автоинспекции назвали вызов необычным. Появление крупного рогатого скота на скоростной трассе могло привести к тяжелому ДТП. С целью устранения серьезной опасности для движения специалисты сопроводили заблудившихся животных с проезжей части. Коров вернули их хозяину. Сотрудники действовали оперативно, проявив находчивость.

«Вот такая необычная, но очень важная миссия выполнена!» — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в обязанности сотрудников входит не только урегулирование отношений между водителями и пешеходами, но и контроль за поведением животных на проезжей части. В телеграм-канале подмосковной полиции предоставлено видео: коровы паслись у трассы, которая была перегружена в обоих направлениях из-за большого количества автомобилей.

