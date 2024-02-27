Тело сбежавшего сегодня утром с ружьем подростка нашли в Городце

NewsNN сообщает, что во вторник, 27 февраля, в Городце нашли тело подростка, который рано утром сбежал из дома с отцовским ружьем.

Источник NewsNN сообщил, что тело молодого человека было найдено примерно в 12 часов дня. Причина смерти — огнестрельное ранение. Полиция начала расследование по факту его гибели.

Источник в правоохранительных органах сообщил NewsNN, что подросток выбежал из дома рано утром. Он направился в неизвестном направлении. Был вооружен. Ружье взял у отца. Сотрудники правоохранительных органов сразу предприняли меры: усилили охрану школ, дали распоряжение не впускать посторонних в здания учебных заведений, информировали о ЧП в интернет-мессенджерах.

В школах отменять занятия не стали, но усилили меры осторожности: закрыли ворота, установили дежурных из полиции.

В полицию в четыре часа утра обратился отец 18-летнего подростка. Мужчина понял, что сын ушел из дома, возможно, еще ночью. Из сейфа пропало ружье. Молодой человек знал, где находятся ключи. В интернет-мессенджерах сообщали, что подросток страдал психическим заболеванием. Отец опроверг данную информацию.

«Уже успели переврать информацию. Нигде мой сын не состоит, ни на каких учетах. Ни в чем подобном замечен не был. В чатах распространяют информацию, что у него психические расстройства. Это неправда. Мне вот звонят сейчас и говорят, мол, что в моем подъезде маньяк», — рассказал собеседник NewsNN.

В квартире отца проходили следственные действия. Ружье, действительно, было зарегистрировано на него.

Ранее мы сообщали, как 15-летний подросток был найден убитым в доме своего отца, предварительно отправив сообщение матери. В нем он рассказал, что устал от постоянных ссор родителей. Бывшие супруги продолжают выяснять в суде, с кем останутся сын и дочь. В семье было трое детей.