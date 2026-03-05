Тело в коллекторе и 11 лет молчания: вынесли приговор мужчине, который надругался над школьницей и задушил ее

Личность мужчины, который совершил сексуальные действия над 12-летней девочкой, а потом убил и сбросил тело в коллектор, установили через 11 лет после преступления. После сдачи анализов для теста ДНК ему удалось скрыться. Подробности опубликованы в телеграм-канале СУ СКР по Югре, сообщил muksun.fm.

По информации издания, в 2022 году специалисты провели более 2 тыс. тестов ДНК. Анализы брали у всех мужчин, которые в день трагической гибели школьницы находились в городе. В год совершения преступления такой технической возможности у сотрудников правоохранительных органов еще не было. После сдачи анализа мужчина, которому потом предъявили обвинение, пропал. Однако позже его задержали.

«Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении жителя округа. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — указано в сообщении ведомства.

По версии следствия, мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности 12-летней девочки. Он встретил ее в микрорайоне «Восточный» города Нягани. Местный житель пытался скрыть следы преступления, поэтому задушил ребенка. Тело сбросил в водосточный коллектор.

По данным ведомства, мужчине назначили пожизненное заключение. Родственнице погибшей он обязан выплатить в качестве моральной компенсации 3 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Астрахани начато расследование по факту ложного доноса об изнасиловании.