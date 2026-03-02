Из «жертвы» в подозреваемые: выдуманная история о нападении обернулась против астраханки

В Астраханской области следователи разбираются в деталях запутанной истории, которая началась с заявления о тяжком преступлении, а закончилась уголовным делом против самой «пострадавшей». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Жительница села Бахтемир обратилась в экстренные службы с пугающим рассказом: по её словам, в феврале этого года на территории частного дома её изнасиловал незнакомец, который якобы работает в правоохранительных органах.

Следователи регионального управления СК немедленно начали проверку, однако факты быстро перестали сходиться. В ходе работы выяснилось, что история была выдумана от начала и до конца. Никаких улик, подтверждающих нападение, обнаружить не удалось, а личность мифического «человека в форме» так и осталась плодом фантазии женщины. В итоге в возбуждении дела по её жалобе было официально отказано.

Теперь ситуация развернулась на 180 градусов. За попытку обмануть следствие и очернить репутацию сотрудников ведомства против астраханки возбудили дело по статье о заведомо ложном доносе. Сейчас эксперты выясняют, что именно толкнуло женщину на такой поступок.

