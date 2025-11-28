Темная бутылка и дата сбора: по этикетке и таре можно выбрать настоящее оливковое масло

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин на фоне появления информации от «Роскачества» об обнаружении признаков фальсификации в семи торговых марках оливкового масла из 15 проверенных рассказал REGIONS, как выбрать качественный товар.

Эксперт рассказал, что в первую очередь необходимо обратить внимание на этикетку.

«Первое, на что следует обратить внимание — это этикетка. Ищите указание на категорию „Extra Virgin“ (натуральное нерафинированное). Это высший стандарт», — отметил Опарин.

Эксперт Опарин рекомендует рассмотреть бутылку, в которой продают оливковое масло. Она должна быть затемненной, потому что свет препятствует выработке главных компонентов продукта. Чем дольше масло стоит, тем быстрее оно теряет полезные свойства и окисляется. По этой причине важно проверить указание урожая или даты сбора. Полезной будет также информация на этикетке о кислотности продукта.

«Для категории „Extra Virgin“ она (кислотность. — Прим. ред.) не должна превышать 0,8%, а у масел премиум-сегмента часто бывает и того ниже. Показатель кислотности напрямую связан с целостностью плодов и мастерством производства. Увы, но надпись „Produced in Italy“ не гарантирует, что масло сделано из итальянских оливок», — отметил эксперт.

После покупки эксперт советует продолжить проверку уже дома. Идеальное масло обладает свежим, ярким ароматом, в котором угадываются травяные или фруктовые тона. Его вкус — интенсивный, с благородной горчинкой и обязательной пикантной остротой, проявляющейся в завершении.

