Темнокожие мужчины вломились ночью: российский блогер сообщил об ограблении в Париже

Российский певец и блогер Игорь Синяк в своих соцсетях проинформировал, что его ограбили темнокожие мужчины в Париже, сообщил The Voice.

Эмигрировавший во Францию 30-летний пострадавший уверен, что нападавшие были проинформированы о наличии в квартире драгоценностей. Ограбление произошло быстро. Неизвестные мужчины будто знали, где именно находятся дорогие сумки и ювелирные украшения.

«Два вооруженных темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунду выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры», — рассказал Синяк.

Блогер рассказал об инциденте сразу после ограбления. Было видно, что он задвинул входную дверь мебелью. Предположительно, мужчина боялся второго ограбления. Позже он показал, что в квартире находятся полицейские.

Проживая в России, блогер принимал участие в различных телевизионных проектах, снялся в клипе Егора Крида на песню Love Is, презентовал собственные песни. Уроженец Украины переехал в Воркуту с родителями в пятилетнем возрасте. В юности обосновался в Москве. В 2022 году переехал во Францию.

В августе 2023 года глава организации «Лига безопасного интернета» сообщила о включении Telegram-канала блогера в реестр запрещенных ресурсов. В октябре суд вынес решение о привлечении к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*.

* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.