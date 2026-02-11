Темный рыцарь Можайска: как кот с оторванным ухом и мордой супергероя покорил соцсети и ищет своего Робина

В можайских пабликах настоящая сенсация — кот с лицом Бэтмена. Черная маска на мордочке, словно нарисованная гримером голливудского блокбастера, моментально сделала его звездой соцсетей. Но за эффектной внешностью скрывается история, от которой сжимается сердце: рваное ухо, скитания, голод и ледяные ночи под капотами машин, сообщил REGIONS.

Бэтмен — так назвали героя волонтеры — уже не тот одичавший беглец, которого едва живого вытащили из-под автомобиля. Он отъеден, вычесан, стерилизован и привит. Характер тоже привели в порядок: вместо уличного бойца — ласковый увалень, философски взирающий на суету мира. К двери, ведущей на улицу, предпочитает не приближаться — насмотрелся.

Ветеринары подтвердили: утраченное ухо — не болезнь, а боевой трофей, напоминание о прошлой жизни. К нему сам Бэтмен относится философски, а волонтеры уверены — этот дефект делает его только харизматичнее. Возраст — около 1,5 лет, самое время обрести не временный приют, а настоящий дом. Волонтеры признаются: мест на передержках катастрофически не хватает, но Бэтмена оставить на улице не смогли.

