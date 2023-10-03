«Тенденция к нарастанию»: Эксперт призывает РФ готовиться к затяжному конфликту в зоне СВО

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в ходе общения с корреспондентом агентства « РИА Новости » высказал мнение, что поставки оружия Украине будут лишь увеличиваться и не стоит надеяться на ослабление позиции США и Запада относительно победы Украины в ходе СВО.

«В течение ближайших трех лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к нарастанию», - считает Игорь Коротченко

Новость о том, что конгресс США не смог договориться о необходимости перечисления очередного крупного транша для Украины, не должна вводить в заблуждение россиян. Это просто технический вопрос, который обязательно будет решен. Напротив, поставки увеличатся. И речь не только о количестве техники, которую передадут Киеву. В новых пакетах помощи могут быть орудия, дальность которых способна поразить объекты на территории РФ.

«В ближайшее время Украина получит дальнобойные ракетные системы, с помощью которых она сможет наносить удары по объектам ключевой транспортной и логистической инфраструктуры в Крыму и других субъектах РФ. Нам в свете последних сообщений о противоречиях на Западе ни в коем случае нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка эта прекратится», - уверен эксперт

Не стоит рассчитывать, что Запад или США устали от конфликта между Украиной и Россией. Лидеры стран будут передавать все более современное и точное оружие. Позиция партнеров Киева консолидированная. Поставки рассчитаны на ближайшие три года и будут реализованы в полной мере.

«Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся - это неверное стратегическое целеполагание», - уверен эксперт

Авторы издания Politico уверены в обратном: поставки оружия, действительно, не прекратятся, но заметно напряжение в мировом сообществе из-за длительного конфликта на Украине.