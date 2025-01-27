Теннисист Медведев вылетел из топ-5 рейтинга ATP впервые с марта 2023 года

Россиянин Даниил Медведев впервые с марта 2023 года не набрал необходимое количество очков для того, чтобы занять одну из первых пяти позиций рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), указано на официальном сайте организации.

По данным ассоциации, теннисист Даниил Медведев в обновленном рейтинге занял седьмую позицию. Спортсмен потерял 1250 очков. Общее количество баллов — 3,780. 28-летний россиянин опустился в рейтинге на две позиции. Всего в рейтинге ассоциации 100 позиций.

В первую пятерку лидеров вошли Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Тейлор Фриц (США) и Каспер Рууд (Норвегия). Кроме Даниила Медведева, в рейтинге есть и другие россияне. На десятой позиции — Андрей Рублев. Он потерял одну позицию по сравнению с данными прошлого рейтинга. Двадцатую строчку занимает Карен Хачанов, на 68-м месте — Роман Сафиуллин. Оба спортсмена заняли более низкие строки рейтинга, чем ранее.

Одно из последних спортивных мероприятий, на котором присутствовал теннисист Медведев, — Открытый чемпионат Австралии, отметил «Коммерсантъ». Россиянин сенсационно проиграл в первом круге. Его соперником оказался Ленер Тьен, который представлял интересы США.

Ранее сообщалось, что Медведева оштрафовали на $75 тыс. за неспортивное поведение на Australian Open.