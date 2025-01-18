Медведева оштрафовали на 75 тыс долларов за неспортивное поведение на Australian Open

Теннисист из России Даниил Медведев был оштрафован на сумму в 76 тыс долларов за нарушение правил поведения во время Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом стало известно от информационного агентства AFP.

В ходе одного из матчей Открытого чемпионата Австралии Медведев в порыве эмоций бросил ракетку, повредив при этом видеокамеру, и вступил в перепалку с судьёй.

«Во время матча первого круга против Касидита Самрея из Таиланда Медведев неоднократно ударил ракеткой по сетке, что привело к повреждению инвентаря и камеры. За это его оштрафовали на 10 тысяч долларов», — передает агентство.

В ходе игры второго тура против американского теннисиста Ленера Тина Медведев проявил несдержанность: он бросил ракетку, вступил в спор с арбитром и не явился на встречу с журналистами. В результате ему добавили еще 66 тысяч долларов штрафа.

В результате Даниил Медведев не смог продолжить борьбу на стадии 1/32 финала, проиграв в пяти сетах 19-летнему Тину Ленеру. Это поражение стало самым неудачным для российского теннисиста на Открытом чемпионате Австралии с 2018 года, хотя ранее он трижды доходил до финала этого престижного турнира.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, одержал победу над 86-й ракеткой канадцем Габриэлем Диалло во втором раунде Australian Open и прошел в третий круг престижнейшего турнира серии Большого шлема.