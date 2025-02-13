Теперь это мир Путина и Трампа: иностранные СМИ массово реагируют на разговор лидеров РФ и США

На разворотах иностранных СМИ публикуют новость о состоявшемся разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Названия некоторых материалов свидетельствуют о том, насколько данное событие стало для Запада резонансным.

«Произошедшее впечатляющее ускорение застало врасплох украинские власти, которые находятся под максимальным давлением», — отмечает Le Parisien.

В частности, название одной из статьи «Теперь это мир Путина и Трампа» привлекает внимание читателей, обратил внимание телеграм-канал «Петя Первый». Автор статьи предполагает, что США больше не обеспокоено вопросами обеспечения безопасности на Украине и в Европе.

«Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах... Будущее поддержки Украины туманно», — оценивает ситуацию The Economist.

Телеграм-канал агентства ТАСС обратил внимание на другие названия материалов, посвященные телефонному разговору лидеров двух стран. Например, CNN Brasil опубликовал материал под названием: «План Трампа вынуждает Украину капитулировать перед Путиным». Defense News считает, что «Трамп перевернул трехлетнюю политику США в отношении Украины». Согласно мнению The Washington Post, «90-минутный разговор положил начало новой главе».

«У Трампа есть важная геополитическая перспектива. Она звучит примерно так: европейская безопасность важна, но Россия ей на самом деле не угрожает», — приходит к мнению Asia Times.

Автор материала в Associated Press высказал мнение, что США и Россия могут решать судьбу Украины без участия в данных переговорах представителей украинского правительства. Телефонный звонок автор воспринял как судьбоносный сигнал. В свою очередь La Repubblica считает, что речь идет о перестройке всей планеты. По мнению The Sydney morning Herald, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора осознать, что ему придется заключать мир. А Frankfurtet Allgemeine Zeitung сомневается в возможности победы Украины.

«Трудно точно сказать, как будет выглядеть мирная сделка, но мы уже точно знаем, что часть требований Украины исключена еще до начала переговоров... Это сокрушительный удар по Киеву», — ТАСС цитирует материал ABC.

После новости о разговоре у журналистов возникло много вопросов. Во время трансляции на YouTube-канале Associated Press американский лидер сделал некоторые заявления. Он исключил вероятность переговоров о завершении вооруженного конфликта без участия Зеленского и оценил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

«Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Китае предложили Трампу провести саммит США и РФ без участия Зеленского.