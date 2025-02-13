В Китае предложили Трампу провести саммит США и РФ без участия Зеленского

В последние недели китайские чиновники передали через посредников команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Также в нем речь идет о помощи в миротворческих усилиях после возможного перемирия на Украине, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из Пекина и Вашингтона.

Белый дом не подтвердил получение такого предложения, однако отозвался на него как на «абсолютно неприемлемое». Источники издания отметили, что Пекин предлагает стать «гарантом» соглашения между Россией и Украиной, отправив свои миротворческие силы в регион.

Согласно информации газеты, китайское предложение включает организацию саммита США и России без участия Владимира Зеленского. Как сообщает издание, США и Европа отреагировали на предложение Китая с осторожностью, опасаясь «усугубления связей» между Пекином и Москвой.

По данным источников, председатель КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы помощь в разрешении конфликта повредила отношениям с Россией; в предложении отсутствуют какие-либо обязательства по уменьшению экономической поддержки Москвы.

Ранее Трамп сообщал, что рассчитывает на визит Владимира Путина в Соединенные Штаты и на свой визит в Россию. Глава США подчеркнул, что намерен поддерживать тесный контакт с российским президентом по телефону.