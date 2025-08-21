Значение имеет даже упаковка: как выбрать гипоаллергенный букет цветов к 1 сентября

Профессиональный флорист из подмосковного Фрязина Виктория Ануфриева предоставила экспертную консультацию по выбору безопасных цветочных композиций для людей, склонных к аллергическим реакциям. В беседе с изданием REGIONS специалист развеяла распространенные мифы и дала практические рекомендации.

Согласно рекомендациям флориста, к наиболее безопасным вариантам относятся тюльпаны, орхидеи, розы современных сортов, эустомы и сухоцветы. Особое внимание Ануфриева уделила розам, отметив, что современные селекционные достижения значительно снизили их аллергенный потенциал.

«Например, тюльпаны можно подобрать на любой вкус, они безопасны, а орхидеи удивляют своей экзотичностью, при этом практически не выделяют пыльцы, что особенно важно для контакта с аллергиками», — отмечает жительница Фрязина.

Отдельно флорист выделила эустомы, которые благодаря своей устойчивости и минимальному риску провоцирования аллергических реакций. Эти цветы становятся все более востребованными в составе гипоаллергенных композиций.

«А еще сухоцветы — отличный альтернативный подарок для тех, кто страдает аллергией. Они не содержат влаги и не выделяют пыльцу, поэтому не стоит беспокоиться. А после их можно использовать как декоративный элемент в интерьере, ведь они могут оставаться дома, пока не надоест», — сказала Виктория Ануфриева.

В перечень потенциально опасных растений вошли виды с интенсивным ароматом и яркой пигментацией: лилии, хризантемы и жасмины. Как пояснила эксперт, именно эти цветы чаще всего становятся причиной нежелательных реакций, включая кожные высыпания и респираторные проявления.

«Еще стоит избегать таких экзотических растений, как гвоздики и гладиолусы, поскольку они также сильно влияют на чувствительных людей», — добавила Виктория.

Важным аспектом, по словам эксперта, является выбор упаковочных материалов. Ануфриева рекомендует отдавать предпочтение натуральным материалам — бумаге или льну, которые минимизируют риск дополнительных аллергических реакций, часто связанных с синтетическими упаковочными решениями.

