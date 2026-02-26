Юрист пояснил, почему россиянам придется регистрироваться на дачах и в съемных квартирах

Россиян ждет очередное ужесточение миграционного учета, на этот раз внутри собственной страны. Госдума приняла поправки к закону о свободе передвижения, которые обязывают граждан регистрироваться не только по месту постоянного жительства, но и везде, где они находятся временно — будь то съемная квартира, дача или даже жилье супруга, если у того другая прописка. Юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , что раньше такая обязанность касалась в основном гостиниц и санаториев, где администрация сама ставила постояльцев на учет, а теперь она распространяется на весь частный сектор.

По его словам, новые правила обязывают либо самого временного жильца, либо собственника помещения лично подавать сведения в органы МВД. Это значит, что, если семья каждое лето проводит на даче, ей придется оформлять временную регистрацию. То же касается и супругов, живущих вместе, но прописанных в разных местах. Хаминский признает: формальностей прибавится, но успокаивает, что через «Госуслуги» процедура будет быстрой и необременительной.

Однако главная цель нововведения не в том, чтобы усложнить жизнь, а в создании работающего механизма розыска людей. Сегодня, поясняет эксперт, найти человека крайне сложно: будь то потерявшийся родственник, старый друг или должник, которому нужно вручить иск. Теперь любой заинтересованный сможет официально обратиться в полицию, и после проверки по федеральной базе разыскиваемому направят извещение с контактными данными заявителя.

Юрист подчеркнул, что, с одной стороны, гражданам придется привыкать к новой бюрократической норме и регистрировать каждое перемещение по стране. С другой — государство наконец создает прозрачную систему, которая позволит людям находить друг друга, восстанавливать связи и защищать свои права в судах. Если механизм заработает так, как задумано, бумажная волокита окупится возможностью не терять близких в безликой массе незарегистрированных жильцов.

