Тепловизор, трещины и перепады пола: что скрывают застройщики и как не остаться с дефектами

Специалист поделился наблюдениями. Покупатели считают, что застройщики всегда сдают квартиру, ориентируясь на все принятые нормативы. На самом деле учесть все детали невозможно, рассказал эксперт. Застройщик предварительно заключает контракты с разными субподрядчиками. Каждая бригада выполняет работу по-разному. Как следствие, уровень отделки в одном подъезде может существенно отличаться.

Дмитрий Сычев посоветовал покупателю никогда не подписывать акт приемки, если были выявлены дефекты. Потенциальному собственнику обычно обещают, что все исправят позже. Однако после подписания документа подрядчик может не выполнить обещание. Доказать официально уже будет сложно.

«По закону все выявленные недостатки застройщик обязан устранить в установленные сроки. Но только если они зафиксированы официально», — объясняет Дмитрий.

Эксперт советует для оценки недвижимости приглашать профессионального оценщика. Опытный специалист обращает внимание на детали, которые обычный человек может упустить: неровности пола, скрытые трещины, дефекты в местах примыкания оконных конструкций.

Особую ценность представляет тепловизионная диагностика. С помощью тепловизора выявляются невидимые глазу зоны промерзания и утечки тепла. Холодные стены и сквозняки из окон впоследствии потребуют серьезных затрат на устранение.

