Трубы поменяли, потолки натянули: в Омске на «сиротский сертификат» в 2,97 млн руб. можно найти жилье с ремонтом

В Омской области детям-сиротам для решения жилищного вопроса иногда выдают сертификаты на сумму около 3 млн руб., сообщил gorod55.ru. Корреспондент издания промониторил предложения на рынке недвижимости, чтобы понять, удастся ли детям-сиротам обеспечить себя жильем.

По информации издания, стоимость «сиротского» сертификата — 2,97 млн руб. На сайте объявлений можно найти различные варианты однокомнатных квартир. Дома расположены в разных районах города. В квартирах, по словам их собственников, выполнен косметический ремонт. Жильцы меняли трубы, монтировали натяжные потолки, устанавливали камеры видеонаблюдения.

По данным издания, авторы объявлений из подборки сообщают о развитой инфраструктуре.

«Во дворе имеется детская площадка, что будет удобно для семей с детьми. Парковка открытая, расположена во дворе. Газоснабжение в доме обеспечивает экономичность и удобство в быту», — утверждается в одном из объявлений.

По информации издания, из подборки только несколько вариантов кажутся неблагоустроенным. Судя по одному из фото, ремонт не делали много лет. Состояние подъезда также неудовлетворительное. Однокомнатная квартира, площадь которой немного не достигает 30 кв. м., стоит 2,95 млн руб.

Как показал анализ издания, в Омске все еще реально найти жилье дешевле 3 млн руб. И такие варианты могут заинтересовать не только тех, кто имеет право на льготы от государства.

