Кампания по вакцинации взрослого населения от гриппа стартовала в Подмосковье

В Подмосковье дали старт кампании по вакцинации от гриппа взрослых жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пройти вакцинацию можно в своей поликлинике. Перед тем как поставить прививку, врач осмотрит пациента и установит, нет ли у него противопоказаний.

В Подмосковье взрослых жителей будут вакцинировать российскими препаратами «Совигрипп» и «Флю-М».

