Терапевт Исаева рассказала, как увеличить шансы забеременеть

Эксперт отмечает, что каждый случай - индивидуальный, но все же можно дать общие рекомендации, которые помогут абсолютно всем. Первая - следить за состоянием здоровья. Иногда любой воспалительный процесс в организме может мешать зачатию. Важно обращаться к докторам и вести здоровый образ жизни: правильно питаться, гулять на свежем воздухе и есть много витаминов.

«Для работы с фертильностью и во время беременности желательно принимать микроэлементы, витамины группы B, омега-3, D3, железо, йод. Врач назначает конкретные препараты с учетом индивидуальной потребности женщины.», - отмечает «Утро.ру».

Учеными доказано, что генетические или эпигенетические нарушения влияют на возможность забеременеть. Это вторая причина проблемы. Также доказано, что высокий уровень сахара в крови женщины влияет на качество яйцеклеток. Для исключения третьей проблемы рекомендовано следить за питанием и употреблять много овощей, ягод, фруктов и мяса.

Четвертая причина - алкоголь и кофе. Спиртные напитки могут не отразиться на зачатии, но увеличат риск выкидыша в первые три месяца беременности. Аналогично и кофе. Не стоит выпивать более трех кружек в день, если женщина планирует забеременеть.

Фото: [ Pxhere.com ]

Пятая причина - экологические проблемы региона, в котором проживает женщина. Рекомендовано при возможности выезжать в отпуск или на выходные в места, где более благоприятная окружающая среда.

Шестая причина - эндокринные разрушители, которые присутствуют в некоторых товарах. Это могут быть косметические средства и изделия из пластика. Седьмая причина - это смазки. Состав некоторых изделий убивает спермотозоиды, поэтому у женщины не выходит забеременеть.

Восьмая причина - это психоэмоциональный фон. Стресс всегда оказывает негативное влияние на организм.

Ранее депутат Нина Останина прокомментировала инициативу правительства требовать разрешение отца в случае, если женщина хочет сделать аборт.