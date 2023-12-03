Терапевт Исаева рассказала, как увеличить шансы забеременеть
Фото: [Pxhere.com]
Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса «Ребенок» Камила Исаева рассказала о восьми причинах, которые мешают продолжить род, сообщает издание «Утро.ру».
Эксперт отмечает, что каждый случай - индивидуальный, но все же можно дать общие рекомендации, которые помогут абсолютно всем. Первая - следить за состоянием здоровья. Иногда любой воспалительный процесс в организме может мешать зачатию. Важно обращаться к докторам и вести здоровый образ жизни: правильно питаться, гулять на свежем воздухе и есть много витаминов.
«Для работы с фертильностью и во время беременности желательно принимать микроэлементы, витамины группы B, омега-3, D3, железо, йод. Врач назначает конкретные препараты с учетом индивидуальной потребности женщины.», - отмечает «Утро.ру».
Учеными доказано, что генетические или эпигенетические нарушения влияют на возможность забеременеть. Это вторая причина проблемы. Также доказано, что высокий уровень сахара в крови женщины влияет на качество яйцеклеток. Для исключения третьей проблемы рекомендовано следить за питанием и употреблять много овощей, ягод, фруктов и мяса.
Четвертая причина - алкоголь и кофе. Спиртные напитки могут не отразиться на зачатии, но увеличат риск выкидыша в первые три месяца беременности. Аналогично и кофе. Не стоит выпивать более трех кружек в день, если женщина планирует забеременеть.
Фото: [Pxhere.com]
Пятая причина - экологические проблемы региона, в котором проживает женщина. Рекомендовано при возможности выезжать в отпуск или на выходные в места, где более благоприятная окружающая среда.
Шестая причина - эндокринные разрушители, которые присутствуют в некоторых товарах. Это могут быть косметические средства и изделия из пластика. Седьмая причина - это смазки. Состав некоторых изделий убивает спермотозоиды, поэтому у женщины не выходит забеременеть.
Восьмая причина - это психоэмоциональный фон. Стресс всегда оказывает негативное влияние на организм.
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