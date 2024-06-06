Терапевт Куликова перечислила симптомы болезней, которые передаются от птиц

Терапевт одной из частных клиник Ижевска Антонина Куликова перечислила болезни, которыми человек заражается от птиц, сообщает udm-info.ru .

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа. Терапевт Антонина Куликова рассказала, что пернатые могут переносить различные заболевания, среди которых самое распространенное — орнитоз. Его возбудителем является хламидия. Симптомы схожи с ОРВИ: температура, озноб, ломота, затем кашель, который продолжается неделями. Коварность болезни в увеличении печени и селезенки, если диагноз не был поставлен своевременно.

Болезнь Ньюкасла (вертячка) занимает второе место по частоте распространения. Переносчики — голуби и вороны. У человека появляется конъюнктивит и увеличиваются лимфоузлы. Третье место занимает хламидийная пневмония.

«Источником хламидийной пневмонии является птичий помет, выделения из клюва и загрязненные частицы пуха, которые птица распространяет воздушно-пылевым путем. И если в сухой день спугнете стаю птиц, тех же голубей, спровоцировав появление пылевого облака, то на 90% вы заразитесь этой болезнью», — пояснила Антонина Куликова.

Опасность в том, что заразиться многими болезнями можно воздушно-капельным путем. Эксперт напомнила также, что птицы — переносчики блох, клещей и клопов. Контакт с пернатыми также нежелателен. Врач одной из ветеринарных клиник Ижевска Альфия Изергина призвала родителей не разрешать детей кормить птиц, особенно с рук. Категорически запрещено трогать птицу, которая выглядит плохо: взъерошенные перья, слизь или хвот, измазанный жидким пометом.

Ранее врач-инфекционист Евгений Батаев рассказал, чем можно заразиться при купании в любом водоеме.