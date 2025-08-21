Стала известна причина перехода фитнес-клубов только на помесячную оплату

Фитнес-индустрия России активно переходит на помесячную модель оплаты, отказываясь от традиционных годовых абонементов. Этот тренд охватил уже около 12% клубов по стране, а в столице доля таких предложений достигает 20%. Смена бизнес-модели обусловлена как экономическими факторами, так и изменением потребительского поведения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Современные клиенты стали более мобильными и финансово осмотрительными. Им психологически комфортнее платить небольшие суммы ежемесячно, чем единовременно расставаться с крупной суммой за годовой абонемент. Это снижает порог входа в фитнес-клуб и повышает конверсию новых посетителей до 35–50%. Для бизнеса же подписная модель означает стабильный денежный поток и возможность гибко корректировать цены в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Важным преимуществом новой системы стало сокращение конфликтных ситуаций. Клиенты могут в любой момент отказаться от подписки без существенных финансовых потерь, что минимизирует споры о возврате средств. Одновременно клубы получают стимул для развития дополнительных услуг и внедрения цифровых решений — мобильных приложений, личных кабинетов и систем автоматизированных платежей.

Итогом этой трансформации становится формирование более сбалансированных отношений между фитнес-клубами и их клиентами. Помесячная оплата создает атмосферу взаимной ответственности: клубы вынуждены постоянно поддерживать высокий уровень сервиса, чтобы удержать абонентов, а посетители получают свободу выбора и финансовую гибкость. Эта модель отражает общую тенденцию персонализации услуг в современной экономике.

