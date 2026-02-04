Термический шок для кузова: почему нельзя мыть авто на улице в лютый мороз и как защитить замки от обледенения

Когда столбик термометра в Подмосковье опускается за отметку –20 °C, традиционный подход к обслуживанию автомобиля может стать причиной серьезных повреждений, сообщил REGIONS.

Типичная ошибка — попытка отмыть машину горячей водой прямо на улице. Резкий перепад температур вызывает термический удар, в результате которого на краске и стеклах образуется сеть невидимых глазу трещин.

Специалисты настаивают: мойку в такой мороз допустимо проводить исключительно в теплом, сухом боксе с мощной вытяжкой. После контакта с водой критически важно тщательно просушить все уязвимые элементы: резиновые уплотнители дверей, замки, горловину бензобака и сопла стеклоомывателей. Оставшаяся в них влага превратится в лед буквально за час, намертво блокируя доступ в салон и к важным узлам.

Для предотвращения этой проблемы мастера рекомендуют два метода: обработку силиконовой смазкой, которая создает водоотталкивающий барьер, и продувку сжатым воздухом. Отдельного внимания заслуживают современные противогололедные реагенты. В их основе часто лежит хлорид кальция — вещество, сохраняющее коррозионную активность даже в сильный мороз, в отличие от поваренной соли, которая «засыпает» уже при –10°C.

Любопытный факт: выбор цвета автомобиля в такую зиму становится практичным решением. Многие водители отдают предпочтение светлым оттенкам, так как на них гораздо менее заметны характерные белесые подтеки от реагентов. Темный же кузов теряет безупречный вид практически сразу после выезда на дорогу.

«Мы раньше в морозы вообще не мыли машину — только тряпкой по стеклам и зеркалам. Если уж заезжал в бокс, то сначала прогревал салон, потом открывал все двери на 5–10 минут, чтобы влага с уплотнителей испарилась. Горячей водой ни в коем случае! Я до сих пор езжу на „Жигулях“ 1987 года — и ни одной ржавчины. Главное — не торопиться и уважать железо», — рассказал Владимир Рущенко, водитель с 50-летним стажем.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить штрафы за нарушения разметки в сильные снегопады.