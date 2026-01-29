В России предложили отменить штрафы за нарушения разметки в сильные снегопады

В России может измениться практика штрафов для водителей в периоды сильных снегопадов, сообщил телеграм-канал SHOT. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с соответствующей инициативой.

В обращении указано, что во время мощных снежных циклонов разметка на дорогах часто становится невидимой под слоем снега и снежной каши. В результате водители непреднамеренно совершают нарушения: заезжают на выделенные полосы, поворачивают не из тех рядов или останавливаются в неположенных местах.

Все эти действия автоматически фиксируются камерами, после чего автомобилистам приходят штрафы, размер которых может достигать 4,5 тыс. руб. (например, за выезд на полосу для общественного транспорта).

В настоящее время у водителей есть лишь один путь — оспаривать такие постановления, однако это удается далеко не всегда и отнимает время и силы. НАС предлагает ввести практику временного приостановления автоматической фиксации нарушений, связанных исключительно с разметкой, в дни объявления штрафных погодных условий.

По мнению авторов инициативы, это позволит автомобилистам полностью сосредоточиться на безопасном управлении транспортным средством в сложных метеоусловиях, не отвлекаясь на борьбу с несправедливыми, по их мнению, штрафами.

Ранее сопредседатель судебный автоэксперт и автоюрист Александр Касьяненко предупредил об опасности заснеженных автомобилей.