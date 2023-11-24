«Терминал для телепортации»: Глава Крыма поделился со СМИ США эксклюзивной информацией

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию, которую распространило издание Washington Post о строительстве тоннеля под Керченским проливом, сообщает агентство « РИА Новости ».

Согласно данным американского издания, которое ссылается на украинских собеседников, Россия реализуют совместный с Китаем план строительства тоннеля. Объект будет проходить под Керченским проливом. Данную информацию уже опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - сказал Песков журналистам.

Позже в интернет-мессенджере данные американских СМИ прокомментировал глава Крыма. Сергей Аксенов рассказал, что перед началом строительства Крымского моста обсуждали разные проекты: прокладывание подводного тоннеля, возведение канатной дороги. В итоге вариант с мостом оказался самым оптимальным. Федеральное и региональное правительство не ведут никаких переговоров с партнерами из КНР по строительству тоннеля.

«Это вранье. Нет таких планов», - написал Сергей Аксенов

Washington Post писало, что строительство моста позволит России создать безопасное пространство для передвижения, которое не смогут атаковать войска Украины. Глава Крыма в ироничной форме поделился с представителями иностранных СМИ эксклюзивной информацией.

«И да, эксклюзив специально для журналистов «Вашингтон пост»: на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации», - написал глава Крыма Сергей Аксенов

Глава Крыма призвал иностранные СМИ не доверять украинским источникам и не распространять дезинформацию.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 ноября ВСУ предпринимали попытки атаки позиций на территории Крыма и еще одного российского региона. ПВО успешно отразило атаку противника.