Территории, армия, активы: Bild узнал, по каким пунктам плана США ЕС готов спорить с Вашингтоном

Согласно информации Bild, Европейский союз занял жесткую позицию в отношении мирной инициативы США по Украине, настаивая на изменении ее ключевых положений, сообщил ТАСС.

По информации издания, европейских лидеров не устраивает предлагаемое признание российского суверенитета над Крымом и Донбассом. В список спорных тем также вошли возможное сокращение вооруженных сил Украины и механизмы предоставления гарантий безопасности. Отдельным пунктом раздора, вызывающим особое раздражение канцлера ФРГ Фридриха Мерца, является вопрос об использовании замороженных активов России.

По данным издания, в рамках американского плана, детали которого раскрыли западные СМИ, предлагается, чтобы США и другие страны признали российский суверенитет над Крымом, Донбассом и иными территориями, отходящими от Украины. В качестве компенсации Киеву обещаны американские и европейские гарантии безопасности, а на землях, оставляемых украинской армией, планируется создать демилитаризованную зону.

Ранее источники DPA сообщили, что в воскресенье, 23 ноября, пройдет встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану.