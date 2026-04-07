Террор в Мариинске: шантаж интимными фото и вымогательство 163 тыс. руб.

В Мариинске две приятельницы устроили террор для местной жительницы. Они вымогали у нее деньги, угрожая обнародовать в Сети откровенные фотографии и личную переписку. Как проинформировали в пресс-службе Мариинского городского суда, причиной конфликта стал бывший молодой человек одной из злоумышленниц, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, девушка случайно обнаружила в телефоне бывшего возлюбленного пикантную переписку с другой. Увидев интимные снимки и горячие сообщения, ревнивица задумала жестокий план — шантажировать новую избранницу парня. Она сама нашла ее в соцсетях, представившись заинтересованной в прошлом парня, а затем вместе с подругой принялась вымогать деньги.

По данным издания, под угрозой разрушенной репутации жертва перевела шантажисткам 163 тыс. руб. с кредитной карты. Но подруги потребовали еще 200 тыс. руб. Девушка решила обратиться в полицию. Одну из подруг после случившегося мучила совесть, поэтому она вернула похищенные 163 ты. руб., но это не уберегло ее от уголовной ответственности.

По информации издания, суд приговорил обеих фигуранток к условным срокам. 34-летняя женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее 33-летняя сообщница — три года условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что кузбасская школьница разыграла подписчиков видео с алкоголем.