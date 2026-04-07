Зачем школьница записала видео с алкоголем? История с неожиданным финалом

Пользователи Сети активно обсуждали видео, записанное школьницей. Девочка демонстрировала, как распивала спиртные напитки. Она рассказала подписчикам, что побудило ее проводить свободное время именно таким способом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В видео, опубликованное в телеграм-канале, девочка рассказывает о проблемах в личных отношениях. Школьница призналась, что рассталась со своими молодым человеком. Она рассказала, что тяжело переносит этот период жизни.

По словам школьницы, после расставания она плачет и пьет алкоголь. В кадре появляется бутылка со спиртным напитком и рюмка. Девочка комментирует свои действия.

«Компетентные органы, примите меры», — такой комментарий появился под видео школьницы.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов установили личность школьницы. 14-летняя девочка рассказала, что в бутылке на самом деле не было алкоголя. Школьница отметила, что заранее вылила содержимое бутылки, а потом при помощи шприца набрала в нее воды. На допросе у инспектора по делам несовершеннолетних автор видео призналась, что таким образом хотела рассмешить знакомых.

По информации издания, со школьницей провели профилактическую беседу. Мама подростка также проинформирована о недопустимости подобного времяпровождения дочери. Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей следить за контентом, которые их дети выкладывают в Сеть.

