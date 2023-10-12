Терроризм: Философ Лучихин рассказал о причинах развития культуры агрессии

Эксперт уверен, что терроризм зарождается не на политическом уровне, а на культурном. Чем более традиционное общество, тем выше вероятность, что люди станут террористами. Они просто не смогут принять правила жизни более прогрессивного общества.

Терроризм – это понятие культуры и восприятия человека, уверен философ. Даже ликвидировав всех террористов, невозможно избавиться от террора. Это не конкретный человек или группа лиц. Это целая культура, которая отличается от других направлений своей радикальностью и агрессией.

Разобравшись в причинах конфликта, человечество сможет освободиться от зверских издевательств одной группы людей над другой.

«Только устранив фильтрующее наше восприятие, понятие терроризма — можно увидеть, что за ним скрывается война культур. А терроризм, лишь способ ее ведения. Не только зачастую единственно доступный, но, вероятно, и единственно возможный для представителей ведущих войну культур», - считает философ Дмитрий Лучихин

Терроризм – это изолировавшейся социум, который не воспринимает постороннего воздействия со стороны внешнего вмешательства. Не поняв сути проблемы, невозможно ее решить. Неразрешенная проблема будет становиться все более угрожающей. К таким выводам приходит философ Дмитрий Лучихин.

Террористы не признают культуру личности. Именно с этим они борются любыми способами. Тема терроризма поднята философом после того, как ХАМАС напал на жителей Израиля. Специалист считает атаку террористической: были целенаправленно убиты мирные граждане, некоторых взяли в плен.

Ранее глава Федеральной службы безопасности проинформировал о подготовке терактов на территории России службами Украины.