Тестировщик систем безопасности предупредил о новом виде мошенничества

Ростовский тестировщик систем безопасности Георг Буцуканов высказал мнение, что в 2025 году мошенники будут придумывать новые схемы афер с массовым применением искусственного интеллекта, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт Буцуканов считает, что многие россияне стали намного более осознанными благодаря работе правоохранительных органов и СМИ. По его мнению, людям подробно рассказывают о способах мошенничества и предупреждают, на что обращать внимание при разговоре по телефону с неизвестными людьми.

«Об этом постоянно говорят в СМИ, поэтому для мошенников это перестало быть эффективным», — отметил эксперт.

Эксперт рассказал, что мошенники находят новые способы обмана. По его данным, широко распространяются аферы с кибер-копиями настоящих людей. Многие россияне выкладывают собственные фото в соцсетях, это и позволяет аферистам притворяться другими людьми. При помощи видео, которые публикуют пользователи, злоумышленники могут воссоздавать не только голос, но и интонации.

«Мошенники таким образом могут обманывать даже в видеочатах», — предупреждает эксперт.

Эксперт Георг Буцуканов предполагает, что в 2025 году мошенники будут создавать реалистичные фишинговые письма.

Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья передала в суд дело соучастника телефонных мошенников, похитивших 5,3 млн руб.