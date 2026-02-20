Тестировщик термобелья или повелитель стихий: в Сети обсуждают «подмосковного Гэндальфа»

В соцсетях завирусился ролик с жителем Наро-Фоминска, которого уже окрестили «подмосковным Гэндальфом». На кадрах мужчина в одной футболке стоит посреди заснеженного двора, раскинув руки, словно взывая к небесам. Ледяной ветер и метель ему, кажется, нипочем — поза и взгляд выдают эпическое спокойствие, достойное героя толкиновской саги, сообщил REGIONS.

Пользователи мгновенно подхватили образ: кто-то решил, что мужчина тестирует экспериментальную линейку термобелья, кто-то — что он просто призывает весну. На фоне рекордных снегопадов, которые почти без перерыва засыпают регион уже два месяца, этот кадр выглядит особенно выразительно. Сугробы в Подмосковье выросли в разы выше нормы, коммунальщики работают на пределе, а местный житель будто бросает вызов стихии.

«Это Гэндальф весну призывает», — прокомментировали пользователи.

Метеорологи тем временем спешат остудить пыл: устойчивое тепло придет в регион не раньше апреля. Так что «Гэндальфу» из Наро-Фоминска, возможно, еще не раз придется выходить на связь с небесами.

Ранее сообщалось, что в Раменском умелец переоборудовал свой автомобиль в снегоуборщик, чтобы помогать расчищать улицы.