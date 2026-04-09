«Тесто как пластилин»: журналист испек кулич по рецепту из книги Похлебкина и подсчитал затраты

Жители Ростовской области постепенно входят в пасхальную неделю, и одним из главных символов праздника по традиции остается кулич. Корреспондент издания решил подойти к вопросу основательно: он испек праздничную выпечку по старинному рецепту, параллельно подсчитав, в какую сумму обойдутся все необходимые продукты, сообщила rostovgazeta.ru.

За основу был взят рецепт из книги Вильяма Похлебкина — известного историка кухонь народов СССР и знатока кулинарных традиций. В силу особенностей эпохи, когда создавался труд, в нем фигурирует просто «праздничный» кулич, а рецептура глазури отсутствует. В редакции RostovGazeta решили эту несправедливость исправить, дополнив классическую основу сахарной шапкой.

Что касается набора продуктов, то он выглядит внушительно. В списке значатся: килограмм муки высшего сорта, 50 граммов прессованных дрожжей, стакан молока, 10 желтков, 3 белка, 250 граммов сахара, 200 граммов сливочного масла, 100 граммов изюма, 3 чайные ложки лимонной цедры, 2 ложки ванильного сахара и 1 грамм соли.

«По нашим подсчетам получилось 690 руб. на четыре кулича и 345 на килограмм соответственно. Если делить сырой вес, то на один кулич потрачено 172,6 руб.», — сообщила RostovGazeta.

Тесто, по словам автора эксперимента, любит тепло и не переносит сквозняков. Все ингредиенты перед замесом рекомендуется достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Тогда масло станет мягче, а просеянная мука избавится от лишней влаги.

«Вес нашего испеченного кулича, без глазури, получился 470 граммов, с глазурью 500 граммов», — сообщил корреспондент RostovGazeta.

Сначала готовится опара. В миске смешивают дрожжи, ложку сахара, 100 граммов муки и половину стакана теплого молока. Эту смесь оставляют на 10 минут — она должна подняться. Вторую половину молока нагревают до кипения и в большой кастрюле соединяют со 100 граммами муки, быстро перемешивая до консистенции пластилина. Затем обе части соединяют, накрывают крышкой и оставляют на час.

Фото: [ Приготовление пасхального кулича/Медиасток.рф ]

Параллельно отделяют желтки от белков. Желтки растирают с сахаром и солью. Через час в тесто вливают половину желтковой смеси, добавляют 250 граммов муки и снова оставляют на час. После этого добавляют оставшиеся желтки и еще 500 граммов муки, тщательно вымешивая руками, пока масса не перестанет липнуть. Размягченное масло нагревают до жидкого состояния (но не кипятят), дают ему остыть и небольшими порциями вмешивают в тесто, после чего снова оставляют на час.

Фото: [ Пасха в Николо-Угрешском монастыре города Дзержинский/Медиасток.рф ]

Изюм промывают, при необходимости замачивают, обсушивают и обваливают в муке — так он не даст лишней влаги и не создаст пустот. Туда же добавляют мелко натертую лимонную цедру. После очередного часового подъема тесто делят на четыре части (примерно по 520 граммов на форму). Выпекают куличи при температуре 200–220 градусов около 35 минут. Готовность проверяют сухой деревянной палочкой: если после погружения до дна на ней не остается липкого теста — выпечка готова.

