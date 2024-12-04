Ноябрь стал одним из худших месяцев для Украины. К такому мнению на основании анализа территориальных потерь Киева пришли аналитики Института изучения войны, сообщило издание The Guardian.

Аналитики Института изучения войны продемонстрировали на графике, сколько территорий было освобождено Армией России в разные периоды СВО. В ноябре 2024 года столбик графика оказался самым высоким. Аналитики отметили, что в 2023 году военнослужащие РФ продвинулись на 2,233 кв. км. В 2024 году бойцы освободили 2,656 кв. км.

Согласно данным аналитиков, в нынешнем году Россия достигла особых успехов на донецком направлении. В частности, было освобождено много населенных пунктов, расположенных вблизи Донецка. Только в ноябре 2024 года ВС РФ присоединили к Донецку 1006 кв. км.

«Ноябрьское наступление в Донецке стало крупнейшим успехом России в регионе с мая 2022 года. Эти успехи составляют большую часть недавних побед России на поле боя», — указано в материале The Guardian.

В число наиболее важных городов с точки зрения численности населения до СВО или географического положения аналитики отнесли Угледар и Новогродовку. Отмечается, что российские военнослужащие подходят к Покровску.

Ранее сообщалось, что Зеленский смягчил тон в вопросах уступки территорий на фоне успехов российских военнослужащих в зоне СВО.