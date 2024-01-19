The Telegraph: глава комитета НАТО Бауэр призывает население готовиться к войне альянса с Россией

Издание The Telegraph сообщает, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призывает гражданское население мысленно готовиться к тому, что альянс вступит в войну с Россией.

Спикер считает, что это может произойти примерно через 20 лет. Пока население не может даже предположить, что НАТО будет с кем-либо воевать. Это неправильно, уверен глава военного комитета альянса. Важно, чтобы каждый человек готовился к столкновению: получал необходимую информацию о правилах поведения и навыки, позволяющие ему вести бой.

«Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет», — цитирует издание The Telegraph слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра

Спикер привел пример Швеции, где уже подготавливают людей к войне. Готовиться должно не только население, но и правительство: важно увеличивать оборонное производство, наращивать запасы снарядов.

«Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», — отметил глава военного комитета НАТО.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также призывает граждан готовиться к войне с Россией. Он отметил, что согласно данным экспертов, военные действия могут начаться не ранее, чем через пять лет. Он также заявил, что страна наращивает производство снарядов и техники, чтобы быть готовой к любой ситуации.

Ранее боец ВС РФ рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», освобождение каких городов будут свидетельствовать о скором завершении СВО.