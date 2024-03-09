The Telegraph: США могут покинуть НАТО

Газета The Telegraph опубликовала материал, автор которого побеседовал с дипломатами из стран НАТО. Спикеры не исключают, что США могут выйти из НАТО.

Эксперты уверены, что ситуация может измениться после президентских выборов в США. Если должность главы займет Дональд Трамп, но ситуация может развиваться непредсказуемо. Один из собеседников уверен, что США сразу выйдут из военного альянса. Другой считает, что роль США в НАТО станет слабее и менее влиятельной.

Эксперты считают, что если НАТО покинет США, лидером альянса станет Великобритания. Членам из Европы важно заранее рассмотреть различные способы подстраховки. В Великобритании считают, что присоединение к НАТО Финляндии и Швеции сделало альянс еще более сильным.

Претендент на должность президента США Дональд Трамп открыто не заявлял о выходе из НАТО. Он отмечал, что иногда возникают спорные вопросы. Например, должны ли одна страна-партнер НАТО рассчитывать на помощь другой во время войны, если она выделяет мало денег на оборону ведомства. У экспертов также есть сомнения, что Трамп не заблокирует выдачу помощи Украине, что также беспокоит некоторых участников НАТО.

Ранее политолог Вадим Сипров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кого сейчас можно назвать безусловным лидером президентской гонки в США. Эксперт назвал еще одного претендента с большими возможностями, кроме Джо Байдена и Дональда Трампа.